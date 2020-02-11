Новосибирцы боятся, что китайские хоккеисты завезут в город коронавирус

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:16:02+03:00

Однако в пресс-службе команды «Куньлунь Ред Стар» уверяют, что беспокоиться не о чем

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 февраля в Новосибирске состоится домашняя игра хоккейной команды команды «Сибирь» и команды из Китая «Куньлунь Ред Стар». Тем не менее, фанатов беспокоит не столько исход будущего матча, сколько факт въезда иностранцев, которые могут быть потенциальными носителями короновируса.

— Увидела информацию о том, что у нас игра будет с хоккеистами из Китая. Надо сказать, меня это беспокоит. Все наоборот закрывают въезд, как-то следят за этим всем. А мы наоборот. Я просто беспокоюсь, мало ли… Все-таки это стадион, там много людей.

Однако пресс-служба хоккейной команды «Куньлунь Ред Стар» не так давно сообщила, что беспокоится сибирякам не о чем. Все хоккеисты проходят обязательный медосмотр, прежде чем выйти на лед.

— Наши спортсмены пройдут стандартное медобследование, которое по регламенту КХЛ требуют проходить дважды за сезон. И беспокоится людям не о чем: инкубационный период у вируса две недели, а мы уже гораздо дольше находимся за пределами Китая. И никто из наших хоккеистов не демонстрирует никаких признаков болезни, все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU