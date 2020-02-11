2020-02-11T14:29:19+03:00
Происшествия

Полиция: водителя ударили ножом во время драки на дороге

На месте работают сотрудники полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Конфликт между мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из них ударил другого ножом.Конфликт между мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из них ударил другого ножом.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали происшествие на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска. В полиции объяснили, что ножевое ранение сибиряк получил в ходе конфликта с другим автомобилистом. Пострадавшего мужчину доставили в больницу № 2.

— Конфликт между мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Конфликт действительно произошел на проезжей части, около дома по адресу Добролюбова,10. На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО.

Напомним, очевидцы произошедшего сообщили в соцсетях, что проезд на улице Добролюбова перекрыт. Как сообщила КП-Новосибирск главный врач скорой помощи по Новосибирску, раненого мужчину доставили во вторую скорую больницу в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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