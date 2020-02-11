ЧП в Октябрьском районе: автомобилиста увезли на скорой с ножевым ранением

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:48:10+03:00

В Октябрьском районе перекрыто движение по улице Добролюбова. Фото: кадр из видео

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В Октябрьском районе перекрыто движение по улице Добролюбова. Очевидцы происходящего утверждают, что причиной этому стал водитель кроссовера Mitsubishi Outlander, которого оттуда забирала скорая помощь.

— Улица перекрыта напрочь, на месте работают сотрудники ДПС и реанимации. Людям советуют искать другую дорогу, чтобы объехать, — сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54».

— Никакого ДТП на этом участке не было. Экипаж ДПС ехал мимо, решили остановиться, чтобы узнать, что произошло. Если на данном участке образовался какой-либо автомобильный затор — будут приняты меры, чтобы его ликвидировать, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирску.

Скорая помощь действительно прибыла к одному из автомобилистов. По словам медиков, мужчину увезли в больницу с травмой.

— Мужчину доставили в больницу с ножевым ранением, — сообщила КП-Новосибирск главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что информация по данному происшествию уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

В Новосибирске автомобилиста увезли на скорой с ножевым ранением.

ИСТОЧНИК KP.RU