Выборы-2020: новосибирский проект, где встретятся жители и депутаты

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:43:50+03:00

Мультимедийный проект «Выборы-2020» - это новостной сайт, на котором размещены карты избирательных округов Новосибирска и Новосибирской области, а также список действующих депутатов, кандидатов в депутаты и новости города и области

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Цель проекта - увеличение активности избирателей, вовлечение жителей города и области в политическую жизнь региона, повышение эффективности взаимодействия между законодательной властью и жителями региона.

В соответствующих разделах сайта можно узнать о расположении избирательных округов, о проектах, идеях и программах кандидатов, а также о работе действующих народных избранников. В разделе «Новости округов» можно ознакомиться с актуальными региональными новостями. В разделе «Вопрос - ответ» каждый может задать вопросы юристам и экспертам об избирательном законодательстве, о возможностях кандидатов и избирателей. Помимо этого принимаются пожелания от населения.

На платформе «Выборы-2020» есть возможность для создания страницы партии, депутата или кандидата.

Читайте, задавайте вопросы, делитесь своими проблемами и отправляйте нам свои предложения: vibori-2020.ru.