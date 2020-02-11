2020-02-11T13:43:50+03:00
Политика

Выборы-2020: новосибирский проект, где встретятся жители и депутаты

Мультимедийный проект «Выборы-2020» - это новостной сайт, на котором размещены карты избирательных округов Новосибирска и Новосибирской области, а также список действующих депутатов, кандидатов в депутаты и новости города и области
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Цель проекта - увеличение активности избирателей, вовлечение жителей города и области в политическую жизнь региона, повышение эффективности взаимодействия между законодательной властью и жителями региона.

В соответствующих разделах сайта можно узнать о расположении избирательных округов, о проектах, идеях и программах кандидатов, а также о работе действующих народных избранников. В разделе «Новости округов» можно ознакомиться с актуальными региональными новостями. В разделе «Вопрос - ответ» каждый может задать вопросы юристам и экспертам об избирательном законодательстве, о возможностях кандидатов и избирателей. Помимо этого принимаются пожелания от населения.

На платформе «Выборы-2020» есть возможность для создания страницы партии, депутата или кандидата.

Читайте, задавайте вопросы, делитесь своими проблемами и отправляйте нам свои предложения: vibori-2020.ru.

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Выборы-2020: новосибирский проект, где встретятся жители и депутаты
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