Выборы-2020: новосибирский проект, где встретятся жители и депутаты
Цель проекта - увеличение активности избирателей, вовлечение жителей города и области в политическую жизнь региона, повышение эффективности взаимодействия между законодательной властью и жителями региона.
В соответствующих разделах сайта можно узнать о расположении избирательных округов, о проектах, идеях и программах кандидатов, а также о работе действующих народных избранников. В разделе «Новости округов» можно ознакомиться с актуальными региональными новостями. В разделе «Вопрос - ответ» каждый может задать вопросы юристам и экспертам об избирательном законодательстве, о возможностях кандидатов и избирателей. Помимо этого принимаются пожелания от населения.
На платформе «Выборы-2020» есть возможность для создания страницы партии, депутата или кандидата.
Читайте, задавайте вопросы, делитесь своими проблемами и отправляйте нам свои предложения: vibori-2020.ru.