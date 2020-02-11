«Стреляют, бьют водителя по голове»: на трассе грабители угоняют авто сибиряков

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:44:57+03:00

Об этом люди пишут в соцсетях

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Сибиряки пишут в соцсетях о грабителях, которые орудуют на трассе между Новосибирском и Кемерово. Как утверждают люди, главной целью преступников являются автомобили.

— Действуют они так: в темное время суток, по проезжающей машине производится выстрел. Водитель, испугавшийся хлопка и разбитого стекла, останавливается, чтобы посмотреть, что случилось, — написал подписчик сообщества «Новосибирск» в Фейсбук. — И именно в этот момент на наго нападают, оглушают ударом по голове и забирают машину. А водитель остается лежать на трассе, пока его кто-нибудь не подберет или он не замерзнет.

Сибиряк утверждает, что подобная ситуация произошла с женой его знакомого. Услышав выстрел, женщина не остановилась и поехала до ближайшего пункта полиции. Там этот случай списали на обычный камень, однако предупредили, что подобное обращение у них уже не первое.

— Будьте осторожны и предупредите своих близких-автомобилистов об этом, — пишет мужчина.

КП-Новосибирск направила запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU