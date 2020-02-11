«Девочки, признавайтесь, кто бросил»: Митя Фомин ищет хозяйку лифчика из мусорного бака

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:19:18+03:00

Можно только гадать, кто решил избавиться от нижнего белья. Фото: Instagram

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Известный певец и новосибирец Митя Фомин разыскивает девушку, которая выбросила свой бюстгальтер у урну. Из примет — только сама вещица розового цвета. Снимок нижнего белья певец опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме.

— Девочки, признавайтесь, кто в сердцах, влюбившись, бросил? Мол, так было хорошо, что уже и не нужен. А вы чувствуете приближение весны? — написал певец.

Он предложил подписчикам угадать, что произошло.

И вот что предположили люди:

— Любовница оставила в авто. Хозяин убрал все улики в салоне, бросив бюстгальтер в урну, что бы жена не нашла.

— Выкинула подарок любовника, который ее бросил. Решила избавиться от прошлого.

— Кто-то денежки в фонтаны бросает, чтоб вернуться в понравившееся место, а тут, видимо, денег не было и фонтана, кажется, тоже, подумали и так сойдет.

Свою версию Митя Фомин выразил стишком с просторов интернета:

— Зачем Оксана носит лифчик, ведь у нее же нет груди, и почему Геннадий носит

Оксану эту на руках

Известный певец и новосибирец Митя Фомин разыскивает девушку, которая выбросила свой бюстгальтер у урну. Из примет — только сама вещица розового цвета. Снимок нижнего белья певец опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме.

— Девочки, признавайтесь, кто в сердцах, влюбившись, бросил? Мол, так было хорошо, что уже и не нужен. А вы чувствуете приближение весны? — написал певец.

Он предложил подписчикам угадать, что произошло.

И вот что предположили люди:

— Любовница оставила в авто. Хозяин убрал все улики в салоне, бросив бюстгальтер в урну, что бы жена не нашла.

— Выкинула подарок любовника, который ее бросил. Решила избавиться от прошлого.

— Кто-то денежки в фонтаны бросает, чтоб вернуться в понравившееся место, а тут, видимо, денег не было и фонтана, кажется, тоже, подумали и так сойдет.

Свою версию Митя Фомин выразил стишком с просторов интернета:

— Зачем Оксана носит лифчик, ведь у нее же нет груди, и почему Геннадий носит Оксану эту на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU