Новосибирские студентки бросили учебу в Китае, испугавшись коронавируса

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:37:26+03:00

в Сибирь девушки долетели с трудом — авиарейсов в Россию практически нет

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Три новосибирские студентки бросили учебу в Китае из-за ситуации вокруг коронавируса. Лететь пришлось почти сутки — из-за дефицита билетов. В аэропортах и магазинах всем принудительно меряют температуру и не пускают в помещения без масок.

Студентки Лера, Валерия и Катя устали от тревоги по поводу вируса и повышенных мер безопасности — и решили вернуться в Новосибирск из Циндао. Девушки учатся в СГУПСе, но попали в Китай по программе двойных дипломов на специальности «мировая экономика». Подружки долго искали билеты — прямые рейсы домой стоили огромных денег, а рейсов в Россию практически не было. Прождав в аэропорту четыре часа, они нашли 23-часовой рейс с пересадкой в Сеуле.

— Сейчас в любом городе Китая обязательно носить маски — без них могут не пустить в магазин или транспорт. В аэропорту у всех меряют температуру перед посадкой на рейс. Нас проверили в аэропорту Сеула, а в «Толмачево» только посмотрели сумки, — рассказала КП-Новосибирск студентка Лера Портало.

Девушки планируют вернуться в Китай уже в начале марта. Пока они ждут подтверждения из университета и получают сообщения от знакомых, что в Китае ситуация налаживается.

Сеул/ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В 23 ЧАСА!!! Долгая дорога домой..В этом видео вы узнаете: 1. Спонтанность-залог успеха. 2. Главное не место, а люди. 3. Хорошо то, что хорошо кончается. Рейс Циндао-Сеул-Новосибирск. Путешествуем по ночному Сеулу. Подписывайтесь на нас в инстаграме Лера https://www.instagram.com/lera.shin_/ Лера https://www.instagram.com/q_qlera/ Приятного просмотра !

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ИСТОЧНИК KP.RU