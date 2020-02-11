«Впечатался в стену, отломил козырек»: в три нелепых ДТП попали грузовики в Новосибирске
Во вторник, 11 февраля, в разных районах города произошли сразу три нелепых аварии с грузовиками. В них никто не пострадал, кроме самих машин.
Так, в Железнодорожном районе контейнеровоз «MAN» скатился с горки и впечатался в склад, расположенный по адресу Фабричная, 17, корпус 5.
В Центральном районе, грузовик «Volvo» привез продукты в супермаркет на улице Крылова, 53/1. Он старался подъехать ближе к зданию, чтобы недалеко было носить коробки, но не заметил козырек и отломил его.
Остатки козырька повисли перед входом в супермаркетФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
А вот на улице Большевистской все могло закончиться трагично. Легковушка хотела проскочить вперед «КамАЗа», но не получилось. Это произошло рядом с выездом из ЖК «Европейский берег». В итоге столкнулись сразу несколько машин: большегруз, минивэн Daewoo Matiz и KIA Rio под брендом «Яндекс.Такси». Авария затруднила выезд с жилого массива и движение в сторону Академгородка.
В пресс-службе ГИБДД в Новосибирске уточнили, что заявка об аварии на улице Большевистской в дежурную часть не поступала, сообщений о пострадавших не было.
Пострадавших в аварии не было и водители уладили вопрос без ГИБДДФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU