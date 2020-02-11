«Впечатался в стену, отломил козырек»: в три нелепых ДТП попали грузовики в Новосибирске

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:10:18+03:00

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Во вторник, 11 февраля, в разных районах города произошли сразу три нелепых аварии с грузовиками. В них никто не пострадал, кроме самих машин.

Так, в Железнодорожном районе контейнеровоз «MAN» скатился с горки и впечатался в склад, расположенный по адресу Фабричная, 17, корпус 5.

В Центральном районе, грузовик «Volvo» привез продукты в супермаркет на улице Крылова, 53/1. Он старался подъехать ближе к зданию, чтобы недалеко было носить коробки, но не заметил козырек и отломил его.

Остатки козырька повисли перед входом в супермаркетФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

А вот на улице Большевистской все могло закончиться трагично. Легковушка хотела проскочить вперед «КамАЗа», но не получилось. Это произошло рядом с выездом из ЖК «Европейский берег». В итоге столкнулись сразу несколько машин: большегруз, минивэн Daewoo Matiz и KIA Rio под брендом «Яндекс.Такси». Авария затруднила выезд с жилого массива и движение в сторону Академгородка.

В пресс-службе ГИБДД в Новосибирске уточнили, что заявка об аварии на улице Большевистской в дежурную часть не поступала, сообщений о пострадавших не было.

Пострадавших в аварии не было и водители уладили вопрос без ГИБДДФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU