«Помог сумки донести»: добродушный вор украл у дедушки два телефона

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:55:32+03:00

Вор предложил дедушке помочь с сумками, и украл у него два телефона. Фото: стоп-кадр

Изменить размер текста: A A

Полицейские поймали 50-летнего вора из Алтайского края. Он украл у дедушки два мобильных телефона. Преступление сняла камера видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— В здании вокзала Новосибирск-Главный злоумышленник заметил пожилого мужчину с большими дорожными сумками, и, дождавшись объявления посадки на поезд, предложил ему помочь донести вещи до вагона. По пути на перрон подозреваемый умышленно пропустил пассажира вперед, воспользовался тем, что владелец вещей не видит его, расстегнул сумку и похитил два мобильных телефона, — рассказали в ведомстве.

По приметам сотрудники транспортной полиции оперативно задержали вора. Мобильники у него забрали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Новосибирске вор предложил помочь дедушке с сумками, и украл у него два телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU