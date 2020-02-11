2020-02-11T08:47:14+03:00
Происшествия

Стрельба в Новосибирске: грабители палили в директора магазина

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
Поделиться:
Охранники скрутили нарушителей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники скрутили нарушителей. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за январь. Всего за первый месяц года группы быстрого реагирования осуществили 789 выездов.

Самым резонансным происшествием месяца стало ЧП 20 января в супермаркете на ул. Блюхера. Компания мужчин совершила два грабежа, а затем двое из неё стреляли в директора торговой точки. Прибывшие по вызову бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали стрелков.

30 января сотрудники ГВАРДИИ, обнаружив пожар, своими оперативными и грамотными действиями спасли административно-бытовое здание на ул. Петухова от уничтожения огнем.

В течение минувшего месяца ГБР ГВАРДИИ выезжали также для пресечения краж, драк, конфликтов, для выдворения или усмирения лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Всего за январь было пресечено 225 правонарушений, задержаны 32 правонарушителя, 72 раза осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

Примечательно, что новогодние каникулы в первой декаде месяца никаким образом не сказались на оперативной обстановке в целом. Число происшествий, зарегистрированных в начале января, было примерно таким же, как в середине и конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Девочки, признавайтесь, кто бросил»: Митя Фомин ищет хозяйку лифчика из мусорного бака
В Новосибирске бабушка заказала дедушку из-за 20-летней любовницы
Новосибирские студентки бросили учебу в Китае, испугавшись коронавируса
«Пытался скрыться»: сибиряк ударил полицейского ножом в голову
«Впечатался в стену, отломил козырек»: в три нелепых ДТП попали грузовики в Новосибирске
«Помог сумки донести»: добродушный вор украл у дедушки два телефона
Стрельба в Новосибирске: грабители палили в директора магазина
«Подбежал, а он уже мертв»: сибиряк ищет водителя грузовика, сбившего его породистого пса
Где 400 тысяч: сотрудников Института горного дела СО РАН подозревают в мошенничестве
Сибиряк потратил 90 фальшивых тысяч рублей на айфоны и цветы
В больнице нет для него лекарства: мальчику с опухолью мозжечка требуется срочная терапия
Парк ЭПМ-НовЭЗ принял более 200 участников районного этапа «Лыжни России - 2020»
Стала известна причина, почему самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»
«Был в воздухе три часа»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»
Мигает, как гирлянда на елке: в Новосибирске из-за сломанного светофора образовалась «пробка»
«Отвратное зрелище»: соцсети ужаснуло неудачное наращивание волос сибирячки
«А куда ты смотрела?»: соцсети возмутила сибирячка, пожаловавшаяся на испорченный сыр с плесенью
«Дети прыгают через ведра»: новосибирский детский сад заливает водой
Может напугать прохожих: сибирячка ищет сбежавшего из дома огромного алабая
«Он разбил зеркало»: на маму с ребенком в супермаркете наорал охранник
«Муж-итальянец в шоке»: сибирячка показала свою квартиру, окна которой завалены снегом