Стрельба в Новосибирске: грабители палили в директора магазина

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:47:14+03:00

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за январь. Всего за первый месяц года группы быстрого реагирования осуществили 789 выездов.

Самым резонансным происшествием месяца стало ЧП 20 января в супермаркете на ул. Блюхера. Компания мужчин совершила два грабежа, а затем двое из неё стреляли в директора торговой точки. Прибывшие по вызову бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали стрелков.

30 января сотрудники ГВАРДИИ, обнаружив пожар, своими оперативными и грамотными действиями спасли административно-бытовое здание на ул. Петухова от уничтожения огнем.

В течение минувшего месяца ГБР ГВАРДИИ выезжали также для пресечения краж, драк, конфликтов, для выдворения или усмирения лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Всего за январь было пресечено 225 правонарушений, задержаны 32 правонарушителя, 72 раза осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

Примечательно, что новогодние каникулы в первой декаде месяца никаким образом не сказались на оперативной обстановке в целом. Число происшествий, зарегистрированных в начале января, было примерно таким же, как в середине и конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU