2020-02-11T08:21:00+03:00
Общество

«Подбежал, а он уже мертв»: сибиряк ищет водителя грузовика, сбившего его породистого пса

Хозяин собаки утверждает, что его любимца убили намеренно
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске водитель грузовика насмерть задавил породистого пса.В Новосибирске водитель грузовика насмерть задавил породистого пса.
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Житель Новосибирска по имени Сергей рассказал КП-Новосибирск жуткую историю. Его пса по кличке Гудвин насмерть задавил водитель грузовика. Все произошло на глазах Сергея. Мужчина уверен, что это было сделано намеренно.

— Это произошло на трассе в сторону Новокузнецка, у Академгородка. Мы с Гудвином шли по обочине, потому что тротуаров рядом нет. Пес бежал немного впереди меня. Вдруг японский грузовик резко начал набирать скорость, меня он не сбил, но наехал на Гудвина, когда я подбежал к нему, он был мертв, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

После этого мужчина поймал джип, который ехал мимо. Незнакомец согласился помочь догнать водителя, но тот умчался на большой скорости прочь.

Сергей говорит, что Гудвин — тяжелая потеря для всей семьи, он был любимцев. Пес был породистый — аляскинский маламут. Ему исполнилось всего полтора года. Сибиряк намерен отыскать убийцу его пса.

— Может быть, кто-то в это время ехал мимо с регистратором, и сохранилось видео. Все случилось 7 февраля в 19.25. Я запомнил точное время, так как незадолго до случившегося говорил по телефону, — рассказывает Сергей.

Если вы стали свидетелем, как сбили собаку по кличке Гудвин, позвоните по телефону: 8 — 952 — 919 — 50 — 62, Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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