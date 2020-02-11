2020-02-11T07:38:28+03:00
Общество

Сибиряк потратил 90 фальшивых тысяч рублей на айфоны и цветы

Суд отправил его в колонию строго режима
Надежда РЫЖКИНА
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Преступник действовал не один, а с целой группировкойПреступник действовал не один, а с целой группировкой
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В Новосибирске вынесли приговор 29-летнему парню. Он в составе криминальной группировки обналичивал фальшивые деньги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Молодой человек нарушил закон еще в декабре 2018 года. Он забрал из тайника в доме №32 по улице Блюхера поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Всего он сбыл 18 поддельных купюр.

— Сначала он купил и перепродал iPhone X, а вырученные деньги — уже настоящие — поделил между товарищами. Позже купил второй, iPhone 7+, и тоже его перепродал, — пояснил Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.

А еще мошенник купил на фальшивые деньги цветы в магазине на улице Бориса Богаткова. Сдачу в 3 тысячи рублей за букет он оставил себе.

Суд приговорил фальшивомонетчика к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима. А еще он заплатит штраф — 70 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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