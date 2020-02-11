2020-02-11T07:27:15+03:00
Спорт

Парк ЭПМ-НовЭЗ принял более 200 участников районного этапа «Лыжни России - 2020»

8 февраля в Линево впервые прошел районный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020»
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235 спортсменов и любителей активного отдыха разыграли 10 комплектов наград на дистанциях от 500 до 3000 метров. Местом проведения масштабных соревнований стал обновленный парк ЭПМ-НовЭЗ.

Для сотрудников ЭПМ-НовЭЗ «Лыжня России - 2020» стала завершающим этапом подготовки к заводскому лыжному турниру, который пройдет в следующие выходные. Внезапная февральская оттепель не помешала лыжникам заявиться на соревнования. На заводе очень развито такое направление, как семейный спорт, поэтому на гонку приходили целыми семьями, чтобы не только побороться на дистанции в индивидуальной гонке, но и поддержать близких.

Старт «Лыжне России - 2020» дали глава Искитимского района Олег Лагода и директор ДЮСШ Искитимского района Дмитрий Грушевой. Наиболее зрелищными оказались состязания юных участников соревнований, которые преодолели дистанцию 500 метров. А самые опытные участники соревновались на дистанции 1000 метров. Среди победителей оказались и заводчане: золото завоевал руководитель проекта ОРИП Дмитрий Алексеев, третье место занял столяр цеха графитации Валерий Попов.

Для болельщиков и участников гонки работала полевая кухня (каша, горячий чай), каждый участник получил на память номерной знак и спортивную шапочку с символикой «Лыжни России - 2020».

Культурно-оздоровительный комплекс ЭПМ-НовЭЗ был открыт после масштабной реконструкции летом 2019 года в честь 45-летия Новосибирского электродного завода. Прилегающая к комплексу инфраструктура оборудована всем необходимым для проведения массовых мероприятий и является одним из любимых мест для занятий спортом и отдыха жителей и гостей Линево.

«Лыжня России» - самое масштабное в России зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, объединяющее сотни тысяч любителей активного образа жизни. В Новосибирской области спортивный праздник проходит с 2004 года и является одним из самых массовых спортивных событий региона, ежегодно привлекая все новых участников. В этом году впервые праздник охватил практически всю область: лыжники вышли на старт в 30 муниципальных районах и трех городах - Новосибирске, Бердске и Искитиме.

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