2020-02-11T05:41:25+03:00
Общество

Мигает, как гирлянда на елке: в Новосибирске из-за сломанного светофора образовалась «пробка»

Рассказываем, куда звонить в такой ситуации
Ульяна ДЖАНКОВА
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На левом берегу сломался светофор. Фото: стоп-кадрНа левом берегу сломался светофор. Фото: стоп-кадр
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Во вторник, 11 февраля, в Новосибирске на пресечении улиц Титов и Римского-Корсакова на левом берегу в час пик сломался светофор: красный, зеленый и желтый там сменяются в хаотичном порядке.

К счастью, водители быстро сообразили, что светофор вводит их в заблуждение и аккуратно двигаются через перекресток, стараясь ориентироваться по дорожным знакам. Видео с перекрестка отправил в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» очевидец.

— Закапризничал светофор. Пока обходится без ДТП, — прокомментировал подписчик паблика.

КП-Новосибирск позвонила в ГИБДД и уточнила, куда сообщать в таких случаях о поломке регулировщика.

— Содержанием светофором, также как и дорожных знаков занимается мэрия города, а именно «Центр организации дорожного движения». У них есть диспетчерская, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Контакты единого диспетчерского пункта «Городской центр организации дорожного движения»: +7 (383) 224 74 10.

В Новосибирске на левом берегу сломался светофор .

ИСТОЧНИК KP.RU

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