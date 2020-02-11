Мигает, как гирлянда на елке: в Новосибирске из-за сломанного светофора образовалась «пробка»
Во вторник, 11 февраля, в Новосибирске на пресечении улиц Титов и Римского-Корсакова на левом берегу в час пик сломался светофор: красный, зеленый и желтый там сменяются в хаотичном порядке.
К счастью, водители быстро сообразили, что светофор вводит их в заблуждение и аккуратно двигаются через перекресток, стараясь ориентироваться по дорожным знакам. Видео с перекрестка отправил в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» очевидец.
— Закапризничал светофор. Пока обходится без ДТП, — прокомментировал подписчик паблика.
КП-Новосибирск позвонила в ГИБДД и уточнила, куда сообщать в таких случаях о поломке регулировщика.
— Содержанием светофором, также как и дорожных знаков занимается мэрия города, а именно «Центр организации дорожного движения». У них есть диспетчерская, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Контакты единого диспетчерского пункта «Городской центр организации дорожного движения»: +7 (383) 224 74 10.
В Новосибирске на левом берегу сломался светофор .
ИСТОЧНИК KP.RU