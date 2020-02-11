2020-02-11T04:49:56+03:00
Общество

«Отвратное зрелище»: соцсети ужаснуло неудачное наращивание волос сибирячки

Девушка утверждает, что работе мастера всего месяц, но по внешнему виду этого не скажешь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячке неудачно нарастили волосы, теперь они в плохом состоянии. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»Сибирячке неудачно нарастили волосы, теперь они в плохом состоянии. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»
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Сибирячка пожаловалась на неудачное наращивание волос. Девушка говорит, что сделала его недавно, но работа мастера спустя время выглядит ужасно. Клиентка сфотографировала состояние своих волос и показала, что стало с головой после процедуры.

— Делюсь горьким опытом. Волосы и капсулы через месяц носки выглядят так, будто уже требуют замены! Сами капсулы ужасные: постоянное чувство дискомфорта. Волосы на ощупь, как жженое мочало, — рассказала расстроенная сибирячка в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Подписчики паблика ужаснулись, когда увидели, что стало с волосами девушки. Сначала люди обвинили сибирячку в неопрятности.

— Тут даже не в капсулах дело. Ужасное состояние головы, волосы неопрятные. Смотреть отвратно. За месяц так не могли отрасти.

Теперь волосам понадобится лечение и восстановление. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Теперь волосам понадобится лечение и восстановление. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Но многие девушки встали на защиту сибирячки.

— Это капсулы сползли, а не волос отрос. А проблемы с кожей головы могли начаться от дискомфорта ношения этой «работы».

Кроме того, подписчицы поделились своим неудачным опытом.

— Могла бы подумать что отзыв заказной, если бы сама не столкнулась с такой же ситуацией у этого же мастера. Наращивала волосы в 2016 году, есть видео, фото и переписка. На следующий день волосы начали лезть, переделать не отказались, переделали. Через месяц отвалилось более 14 капсул от корня со своими волосами, было очень страшно, это было мое первое наращивание, повелась на акцию. Отходила с огромным трудом и мучением 2,5 месяца, мастер, которая снимала мне это, была просто в ужасе.

В подобных случаях юрист Елена Данилова советует написать претензию на имя руководителя салона. В документе необходимо указать, какой выход из ситуации вы видите: переделать работу или вернуть деньги.

По словам юриста, у салона должна быть лицензия, обязательно надо обращать на это внимание.

— Если реакции ноль, тогда нужно написать исковое заявление в суд, чтобы возместили убыток и моральный ущерб, — прокомментировала юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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