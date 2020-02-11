«А куда ты смотрела?»: соцсети возмутила сибирячка, пожаловавшаяся на испорченный сыр с плесенью
Жительница Новосибирска возмутилась тому, что ей продали испорченный сыр: он весь покрыт плесенью. Дефект она обнаружила, когда пришла домой. Женщина пожаловалась на несъедобный сыр в группе «Ревизорро Новосибирск». Неудачную покупку женщина сфотографировала и опубликовала снимок в паблике. На картинке видна и дата изготовления — 30 января 2020 года. Возможно, сыр испортился из-за неправильного хранения.
— Развернула пленку и увидела вот этот ужас! Будьте внимательны при покупке продуктов, — предупредила женщина.
На ценнике видно, что сыр хранится чуть меньше двух недель. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
Подписчики паблика удивились тому, что женщина могла не увидеть дефект и оплатила товар.
— В магазине куда глаза смотрели?
— Невооруженным взглядом видно плесень. Как такое не увидеть?
С юридической точки зрения продавец нарушил право покупателя на предоставление качественного товара. Юрист Константин Зиновьев советует обменять, либо вернуть испорченный продукт в магазин. В противном случае можно обратиться в суд и Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU