2020-02-11T04:30:15+03:00
Общество

«А куда ты смотрела?»: соцсети возмутила сибирячка, пожаловавшаяся на испорченный сыр с плесенью

Продукт на полке супермаркета был в прозрачной упаковке
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: «Ревизорро Новосибирск»Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Жительница Новосибирска возмутилась тому, что ей продали испорченный сыр: он весь покрыт плесенью. Дефект она обнаружила, когда пришла домой. Женщина пожаловалась на несъедобный сыр в группе «Ревизорро Новосибирск». Неудачную покупку женщина сфотографировала и опубликовала снимок в паблике. На картинке видна и дата изготовления — 30 января 2020 года. Возможно, сыр испортился из-за неправильного хранения.

— Развернула пленку и увидела вот этот ужас! Будьте внимательны при покупке продуктов, — предупредила женщина.

На ценнике видно, что сыр хранится чуть меньше двух недель. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

На ценнике видно, что сыр хранится чуть меньше двух недель. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

Подписчики паблика удивились тому, что женщина могла не увидеть дефект и оплатила товар.

— В магазине куда глаза смотрели?

— Невооруженным взглядом видно плесень. Как такое не увидеть?

С юридической точки зрения продавец нарушил право покупателя на предоставление качественного товара. Юрист Константин Зиновьев советует обменять, либо вернуть испорченный продукт в магазин. В противном случае можно обратиться в суд и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«А куда ты смотрела?»: соцсети возмутила сибирячка, пожаловавшаяся на испорченный сыр с плесенью
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