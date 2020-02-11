«Дети прыгают через ведра»: новосибирский детский сад заливает водой

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:59:44+03:00

А еще там окна с щелями, и по помещениям бегают тараканы

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О ЧП в новосибирском детском саде №401 корреспондентам КП-Новосибирск рассказала мама одной из воспитаниц — Олеся Баль. Её возмутило, что детям приходится прыгать через ведра, а родители вынуждены обращаться в различные инстанции чтобы хоть как-то решить проблему с крышей. И это оказалось не единственной претензией:

— Моя дочка Кира (ей 4,5 года) ходит в этот детский сад уже второй год. И каждый раз там происходит потоп. Плюс ко всему там сплошная антисанитария, травят тараканов в группах чуть ли не каждый месяц. Я боюсь представить, что там ну кухне происходит, — рассказала корреспонденту КП -Новосибирск Олеся.

В этом году потоп случился в группе, куда ходит дочь Олеси. В итоге Группу закрыли, детей объединили с другой группой. И сейчас в одну группу ходит по 45 человек. В прошлом году в детском саду была аналогичная ситуация: потекла крыша, и детей пришлось также объединять.

— В группе Киры сейчас сплошной погром. Крыша течет возле туалета и умывальников, все залито водой. Пока нас не расселили, дети прыгали через ведра, — говорит мама Киры. — А в новой группе у нас нет кабинки для переодевания, мы раздеваемся на стульчиках. Еще моя дочь рассказала, что спят они все вместе, и это подтвердила еще одна девочка. Но в садике говорят, что у всех кровати разные. Честно говоря, я не знаю, кому верить.

Из-за аварийного состояния помещения некоторые родители перестали и вовсе водить детей в сад. Но Олеся себе такого позволить не может — работа.

— Насколько я знаю, они собирают родительский комитет, надеюсь, проблему в скором времени решат, — говорит Олеся.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в детский садик, но опреративно получить там комментария не удалось.

Детский сад 401.

ИСТОЧНИК KP.RU