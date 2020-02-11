Может напугать прохожих: сибирячка ищет сбежавшего из дома огромного алабая

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:32:40+03:00

Она расклеила объявления по всему городу

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В Первомайском районе Новосибирска из частного дома возле остановки «УМ-3» сбежал алабай по кличке Миша. От собаки остался только ошейник. Три дня о животном ничего неизвестно.

Миша — крупный пес, легко может испугать прохожих своим боевым видом. Ему три года, окрас белый с рыжими подпалинами на спине, уши и хвост купированы.

— Потерялась собака породы алабай, мальчик. Может находиться в районе переходного моста, «УМ-3» или села Новолуговое, — сказано в объявлении.

К поискам подключились неравнодушные новосибирцы, они раскидали объявление по соцсетям. Хозяйка Татьяна Васильева благодарна за помощь в поисках любимца.

Недавно она пережила стресс: в той же группе публиковали похожий пост, но там говорилось, что похожую собаку сбила машина.

— Еще не нашла Мишу, но не теряю надежды, — коротко сообщила Татьяна. Если вы видели Мишу, просьба позвонить по телефону 8 – 923 -190 – 10 – 28, Татьяна.

Хозяйка обещает вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU