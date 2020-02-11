«Он разбил зеркало»: на маму с ребенком в супермаркете наорал охранник

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:04:50+03:00

На маму с ребенком просто так наорал охранник в супермаркете. Фото: Мария ЛЕНЦ

Позже выяснилось, что это не первый подобный случай хамства в этом магазине

Изменить размер текста: A A

Сибирячка пожаловалась в соцсети на грубое поведение охранника в одном из супермаркетов Новосибирска. Женщина рассказала, что зашла туда с ребенком. Спустя некоторое время к ним подошел охранник и начал кричать.

— Это какой-то беспредел! Ходим по магазину, выбираем товары, никого не трогаем. Тут подходит мужик и говорит, что мой ребенок разбил зеркало. Я говорю, что мы к этой витрине даже не подходили. Тут он начал орать, что посмотрит по камерам. Убежал в подсобку. После того, как мы оплатили покупку, я поинтересовалась у кассира, посмотрел ли сотрудник камеры: убедился, что мы не виноваты. Он сказал, что посмотрел, знает, что не мы, но даже не извинился, — рассказала в revizor.nsk возмущенная женщина.

Как оказалось, в супермаркете, где была сибирячка с ребенком, это не первый подобны случай.

— Полгода назад в этом же магазине на нас также наорал охранник, когда мы выбирали товар, а потом ходил по пятам, у них, видимо, так принято, — написали в комментариях подписчики паблика.

— А я уже привыкла, что там так: постоянно маты на весь магазин. Недавно на меня наорала администратор за то, что я споткнулась о коробку.

— У нас была подобна ситуация, обратились к старшему продавцу, охранник извинился.

Также люди, столкнувшиеся с хамством со стороны охранника в супермаркете, предложили написать жалобу им на сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU