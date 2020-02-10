«Муж-итальянец в шоке»: сибирячка показала свою квартиру, окна которой завалены снегом

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:39:06+03:00

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Сибирячка Ольга Зонова выложила в сеть ролик, в котором она демонстрирует свой весьма нестандартный вид из окна. Дело в том, что уже долгое время в квартиру женщины едва попадает солнечный свет из-за огромных сугробов, которыми завалило придомовую территорию. Однако это не главная проблема, которая тревожит Ольгу: сибирячка опасается, что снежные глыбы могут просто-напросто продавить стекла в ее оконной раме.

— В этом доме, на Гоголя, 38 я живу уже пять лет. И такая ситуация повторяется у нас из года в год. Просто наше ТСЖ не хочет этим заниматься, вот и все. Каждый раз страшно, что этот снег выломает мне крышу или окно. Живу прямо как медведь в берлоге! Но раньше эти завалы еще хоть как-то чистили, а сейчас просто игнорируют, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Зонова. — Выходить и самим расчищать этот снег тоже не слишком безопасно: вдруг с крыши очередная глыба упадет мне на голову. Эта ситуация и друзей моих удивляет, а уж мой муж-итальянец и вовсе в шоке от происходящего!

Оставлять эту проблему без внимания Ольга не стала. Сибирячка решила во что бы то ни стало разобраться с сугробами за своими окнами и обратилась за помощью к юристу. КП-Новосибирск пообщались за взявшейся за это дело Инессой Рябининой.

— Такая проблема действительно беспокоит жителей этого дома не первый год. В прошлом году, когда мы обращались в ТСЖ с просьбой заняться этими сугробами, нам ответили, что они «сойдут сами». И вообще, конструкция этого здания не позволяет этот снег счищать. Якобы он, когда растает, стечет по трубам. Хотя, стоит отметить, что дом этот не новый, и построен был еще едва ли не в СССР. И тогда весь снег чистился прекрасно. Мы обратились в жилищную инспекцию по поводу этой проблемы. Однако специалисты пришли осматривать дом только спустя месяц после нашего обращения, а дело тогда близилось к весне, и большая часть сугробов уже растаяла. Поэтому, нам сообщили, что ничем помочь здесь не могут, и решать эту проблему нужно с ТСЖ, — рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина. — Но в этом году, в связи с тем, что зима выдалась особо снежная, сугробы уже не просто доставляют неудобство, но и представляют реальную опасность. Кроме того, что они действительно могут просто-напросто продавить окна в квартире, они еще и полностью загораживают подъезд к дому, которым должны в случае чего пользоваться спецслужбы. Сейчас мы решили серьезно взяться за дело: будем обращаться в жилищную инспекцию с жалобой, в прокуратуру, так как именно она должна следить за тем, чтобы ТСЖ надлежащим образом исполняли свои обязанности. Это, вероятнее всего, придется делать уже через суд. Кроме того, обратимся в МЧС, чтобы подтвердить, что эти сугробы действительно могут мешать работе спецслужб, а также в магазин, который располагается в этом же доме. Узнаем, не появилась ли у них еще течь из-за такого обилия снега, который уже начал понемногу таять. Мы пока еще в начале пути, но останавливаться не собираемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759954" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала свою квартиру, окна которой завалены снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU