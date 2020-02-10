Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистили от снега днем 10 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:10:40+03:00

За выходные дни на проезжую часть было высыпано 1 025 тонн отсева дробления горных пород и 80 тонн реагента «Бионорд». Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что за минувшие выходные с улиц города был вывезен 39 601 кубометр снега

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Рассказываем, какие улицы почистили от снега днем 10 февраля. Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории.

— В дневную смену снег убрали с площади Ленина и площади Свердлова, а также улиц Нарымской (от площади Лунинцев до площади Трубникова), Жуковского (от Северной до Мочищенского шоссе), Гусинобродского шоссе (от Волочаевской в сторону Доватора), Никитина (от Кирова до Воинской), Титова, Ватутина, Немировича-Данченко, площади Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Эйхе, Первомайской, Баганской, Лесосечной, Шлюзовой, Красноуфимской, Гидромонтажной, Объединения, Краузе, тротуаров на Первомайской, Восход, Добролюбова и Ипподромской, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Стоит отметить, что за минувшие выходные с улиц города был вывезен 39 601 кубометр снега. А в целом с начала зимы — 39 601 кубометр. Кроме того, за выходные дни на проезжую часть было высыпано 1 025 тонн отсева дробления горных пород и 80 тонн реагента «Бионорд».

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU