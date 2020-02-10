Стало известно, куда из-за коронавируса госпитализируют пациентов, прилетевших из Китая в Новосибирск
В Новосиберске всех людей с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Китая госпитализируют в специальные лечебные учреждения. К счастью, в настоящее время в нашем регионе еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
— В Новосибирской области были приняты меры для проведения динамического непрерывного наблюдения за лицами китайской национальности, прибывшими из Китайской Народной Республики и не имеющими признаков ОРВИ, — цитирует постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой министерство здравоохранения Новосибирской области. — Данные граждане КНР были размещены в условиях специализированного инфекционного отделения Коченевской ЦРБ. В настоящий момент 14-дневный карантин окончен, 4 гражданина Китая, находившиеся в инфекционном отделении Коченевской ЦРБ, здоровы и отпущены домой.
В постановлении «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» также появились изменения, в связи с которыми отменили обязательный карантин для тех, кто вернулся из Китая, однако никаких признаков болезни не имел. Эти люди смогут наблюдаться в поликлиниках по месту жительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU