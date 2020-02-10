Стало известно, куда из-за коронавируса госпитализируют пациентов, прилетевших из Китая в Новосибирск

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:28:02+03:00

В Новосиберске всех людей с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Китая госпитализируют в специальные лечебные учреждения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В нашем регионе еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Новосиберске всех людей с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Китая госпитализируют в специальные лечебные учреждения. К счастью, в настоящее время в нашем регионе еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

— В Новосибирской области были приняты меры для проведения динамического непрерывного наблюдения за лицами китайской национальности, прибывшими из Китайской Народной Республики и не имеющими признаков ОРВИ, — цитирует постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой министерство здравоохранения Новосибирской области. — Данные граждане КНР были размещены в условиях специализированного инфекционного отделения Коченевской ЦРБ. В настоящий момент 14-дневный карантин окончен, 4 гражданина Китая, находившиеся в инфекционном отделении Коченевской ЦРБ, здоровы и отпущены домой.

В постановлении «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» также появились изменения, в связи с которыми отменили обязательный карантин для тех, кто вернулся из Китая, однако никаких признаков болезни не имел. Эти люди смогут наблюдаться в поликлиниках по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира

ВОЗ внесла «Вектор» в реестр европейских лабораторий (подробнее)

«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск (подробнее)

Коронавирус 2020: новосибирцы массово возвращаются из Китая

Новосибирцы, которых напугал коронавирус 2020 также не хотят лететь на отдых в Поднебесную (подробнее)

Китайский коронавирус 2020: новосибирцы жалуются, что в аптеках исчезли маски

Фармацевты отвечают, что в отсутствии масок виноват китайский коронавирус 2020 (подробнее)

Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом

Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU