2020-02-10T18:02:26+03:00
Происшествия

Водитель насмерть сбил новосибирца на пешеходном переходе и сбежал

На месте работали сотрудники полиции
Алена КУЛЕШОВА
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В Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: ГИБДД НовосибирскВ Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Вечером 10 февраля в Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель, сбивший пешехода насмерть, скрылся с места происшествия.

— Неизвестный водитель на неизвестном автомобиле ехал по улице Волочаевская со стороны Гусинобродского шоссе в сторону проспекта Дзержинского. В районе дома № 53\1 по улице Волочаевская он сбил 36-летнего мужчину, который переходил дорогу. Удар был такой силы, что пешеход погиб на месте от полученных травм, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Водитель, сбивший пешехода насмерть, скрылся с места происшествия. Фото: ГИБДД Новосибирск

Водитель, сбивший пешехода насмерть, скрылся с места происшествия. Фото: ГИБДД Новосибирск

На месте происшествия работали сотрудники полиции и сотрудники ГБДД. Очевидцев данного ДТП и других людей, знающих что-либо о произошедшей аварии просят обратиться по телефону 232-23-51, либо 02.

Напомним, сегодня под Новосибирском произошла авария, в которой пострадали три человека. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб около поселка Марусино. При этом пассажирка, сидевшая на переднем сиденье одной из машин получила травмы из-за подушки безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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