В больнице нет для него лекарства: мальчику с опухолью мозжечка требуется срочная терапия

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:32:40+03:00

Трехлетний Володя прошел через несколько операции, во время одной из них был поврежден лицевой нерв

Изменить размер текста: A A

Володе Титову 3 года, для своих лет он прошел через большие трудности. В три месяца ему поставили страшный диагноз — опухоль мозжечка. Мальчику сделали три операции, четырежды он проходил курсы сильной химеотерапии и продолжает бороться за жизнь. В декабре у ребенка случился рецидив, пришлось делать новую операцию по удалению опухоли.

— Реабилитация проходит тяжело, поскольку во время операции был поврежден лицевой нерв с левой стороны. Вова не чувствует мышцы левой стороны лица. Поэтому когда он жует пищу, очень часто давится, — рассказывает мама мальчика.

Но это не все проблемы. Сейчас мальчик находится в Новосибирске, ему надо провести терапию с препаратом, которого нет в больнице. Это дефицитное средство. Требуется четыре флакона, общая цена — 340 285 рублей. Время — один из решающих факторов. Больница может заказать медикамент, но тянуть нельзя, но у семьи нет денег. Отец ребенка — инвалид. Мама потеряла работу, так как постоянно находится с младшим сыном.

Помочь семье Титовых и маленькому Володе можно через благотворительный фонд «Защити жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU