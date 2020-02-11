2020-02-11T07:32:40+03:00
Общество

В больнице нет для него лекарства: мальчику с опухолью мозжечка требуется срочная терапия

Трехлетний Володя прошел через несколько операции, во время одной из них был поврежден лицевой нерв
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Вова со своей сестренкой. Фото: save-life.ruВова со своей сестренкой. Фото: save-life.ru
Изменить размер текста:

Володе Титову 3 года, для своих лет он прошел через большие трудности. В три месяца ему поставили страшный диагноз — опухоль мозжечка. Мальчику сделали три операции, четырежды он проходил курсы сильной химеотерапии и продолжает бороться за жизнь. В декабре у ребенка случился рецидив, пришлось делать новую операцию по удалению опухоли.

— Реабилитация проходит тяжело, поскольку во время операции был поврежден лицевой нерв с левой стороны. Вова не чувствует мышцы левой стороны лица. Поэтому когда он жует пищу, очень часто давится, — рассказывает мама мальчика.

Но это не все проблемы. Сейчас мальчик находится в Новосибирске, ему надо провести терапию с препаратом, которого нет в больнице. Это дефицитное средство. Требуется четыре флакона, общая цена — 340 285 рублей. Время — один из решающих факторов. Больница может заказать медикамент, но тянуть нельзя, но у семьи нет денег. Отец ребенка — инвалид. Мама потеряла работу, так как постоянно находится с младшим сыном.

Помочь семье Титовых и маленькому Володе можно через благотворительный фонд «Защити жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где 400 тысяч: сотрудников Института горного дела СО РАН подозревают в мошенничестве
Сибиряк потратил 90 фальшивых тысяч рублей на айфоны и цветы
В больнице нет для него лекарства: мальчику с опухолью мозжечка требуется срочная терапия
Парк ЭПМ-НовЭЗ принял более 200 участников районного этапа «Лыжни России - 2020»
Стала известна причина, почему самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»
«Был в воздухе три часа»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»
Мигает, как гирлянда на елке: в Новосибирске из-за сломанного светофора образовалась «пробка»
«Отвратное зрелище»: соцсети ужаснуло неудачное наращивание волос сибирячки
«А куда ты смотрела?»: соцсети возмутила сибирячка, пожаловавшаяся на испорченный сыр с плесенью
«Дети прыгают через ведра»: новосибирский детский сад заливает водой
Может напугать прохожих: сибирячка ищет сбежавшего из дома огромного алабая
«Он разбил зеркало»: на маму с ребенком в супермаркете наорал охранник
«Муж-итальянец в шоке»: сибирячка показала свою квартиру, окна которой завалены снегом