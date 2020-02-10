2020-02-10T20:22:34+03:00
Общество

«Она рыдала в суде»: мать получила год колонии за смерть сына в ванной

Во время купания мама оставила ребенка одного на 10 минут, а когда вернулась, то увидела страшную картину
Никита МАНЬКО
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Роковая случайность с пробкой стоила жизни ребенку.Фото: архив "КП-Новосибирск"Роковая случайность с пробкой стоила жизни ребенку.Фото: архив "КП-Новосибирск"
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Молодая мать из Новосибирска получила год в колонии поселении за смерть своего сына в ванной. Девушка оставила ребенка плескаться в ванной всего на 10 минут — за это время вода набралась и скрыла ребенка. Даже экстренный массаж и детская реанимация не смогли спасти мальчика.

Трагедия произошла в 2019 году в одном из домов на улице Выборной. Как рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре, молодая мать решила искупать полуторагодовалого сына в ванной. Она открыла кран и оставила слив, для того, чтобы малыш плескался в ручейке на дне ванной.

Оставив ребенка играть, 20-летняя мама решила убраться в квартире. Через 10 минут она вернулась в ванную и увидела ужасную картину — сын лежал лицом вниз в наполненной водой ванной. Девушка бросилась делать искусственное дыхание, позвонила в скорую — диспетчер инструктировала ее, как откачать ребенка. Детская реанимация приехала быстро, но врачи не смогли спасти ребенка.

Известно, что молодая мать воспитывала ребенка почти одна: до этого жила вместе с сожителем, но тот был осужден по другому уголовному делу. Отец ребенка уехал в Ханты-Мансийск и поддерживал контакт с семьей, они созванивались. До рождения сына сибирячка работала продавцом в пивном магазине, но уволилась на последних месяцах беременности.

— Установлено, что во время купания ребенка резиновая пробка для ванной упала и закрыла слив, после чего вода стала набираться. Обвиняемая признала вину и раскаялась, дело рассматривали в особом порядке, мать рыдала в судебном заседании. Суд назначил год лишения свободы в колонии поселении, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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