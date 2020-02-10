2020-02-10T15:57:27+03:00
Общество

Новосибирцам запретили парковаться по ночам около Заксобрания

Машины могут помешать уборки снега на этой территории
Алена КУЛЕШОВА
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Мэрия Новосибирска запретила автомобилистам парковаться по ночам около здания по адресу улица Кирова, дом № 3.Мэрия Новосибирска запретила автомобилистам парковаться по ночам около здания по адресу улица Кирова, дом № 3.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мэрия Новосибирска запретила автомобилистам парковаться по ночам около здания по адресу улица Кирова, дом № 3. Там располагается Законодательное собрание Новосибирской области.

— Со 2 марта запрещается остановка транспортных средств ночью на парковке около дома № 3 на улице Кирова, — сообщили в мэрии Новосибирска. — На указанном участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Время действия». Знаки будут находиться там с девяти часов вечера до шести часов утра.

Как утверждают в мэрии, причиной этому послужила ночная уборка снега, которая проходит в Новосибирске каждый день. Автомобили, оставленные на ночь на парковке, могут помешать проезду спецтехники. Напомним, в связи с этим, новосибирцев также просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дорог и убирать их с придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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