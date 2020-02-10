10 Февр. 2020 2020-02-10T15:04:08+03:00

Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН. Фото: Александр ГЛУЗ

Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН

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Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.

— В запросе подчеркивается, что это не только проблемы диагностики или вакцинирования, но более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов и так далее, — цитирует заместителя председателя СО РАН академика Михаила Ивановича Воеводу издание «Наука в Сибири».

По словам Михаила Воеводы, среди институтов СО РАН нет какого-либо одного учреждения, занимающегося конкретно этими проблемами. Нет такого учреждения и в целом российском академическом секторе. Поскольку в большинстве своем они все занимаются ведомственной наукой, где теряется фундаментальная часть исследований.

— У нас остались отдельные ядра — лаборатории и отделы, которые все-таки еще сохраняют компетенции, способные послужить основой для более серьезного развития того, что связано с проблемой вновь возникающих инфекций, — говорит Михаил Иванович.

В качестве примера этому среди сибирских научных институтов можно привести Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, где создали новую технологию изготовления специальных защитных масок.

— Сейчас мы собираем набор предложений. Причем китайские коллеги говорят, что готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы научно-практических по решению не только острых вопросов, связанных с коронавирусом, но и по систематической работе в отношении других вновь возникающих инфекций, — утверждает ученый.

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ИСТОЧНИК KP.RU