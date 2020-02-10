2020-02-10T15:04:53+03:00
Общество

«Сигареты у нас настоящие!»: школьники похвастались видео, как они курят в классе

Десятиклассники признались, что сигареты у них в руках – настоящие
Татьяна СОЛОВОВА
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Сигареты у школьников были настоящими. Фото: соцсети.Сигареты у школьников были настоящими. Фото: соцсети.
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Скандальное видео появилось в среду, 10 февраля, на странице десятиклассницы из новосибирской школы. В кадре – подростки, которые курят прямо в классе.

- Ты что, зачем в меня сигаретой кинул, - возмущается одна из девочек в кадре.

- Урок математики….., - матерится другая школьница, сидя на подоконнике и дымя сигаретой прямо в открытое окно. Видимо, надеялась, что запах от курева выветрится быстро.

Нам удалось связаться с самой десятиклассницей, которая сняла эти кадры. Она уверяет: ролик задумывался как шутка.

- Снимали мы видео на перемене перед уроком математики. Да, сигареты у нас настоящие, и в классе у нас правда есть курящие. Но те люди, которых вы видите в ролике, в том числе и я, - не курят. Мы просто немного побаловались, - рассказала корреспондентам КП-Новосибирск девочка.

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились в саму школу: там о выходке учеников ничего не знали.

- Директор сейчас на совещании, обсудим с ним этот вопрос, - коротко прокомментировали в учебном заведении.

Корреспонденты КП-Новосибирск обязательно расскажут, чем закончилась эта история.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Проблемы будут у родителей»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Начнем с того, что курить в общественных местах у нас запрещено, так что школьникам грозит как минимум административная ответственность и штраф. Кроме этого, большие проблемы будут у родителей: если детям сигареты попали в руки, значит, они не доглядели. Семью обязательно поставят на учет в инспкции по делам несовершеннолетних.

А вот отчислять детей из школы за такой проступок не будут. Но, скорее всего, их поставят на внутришкольный учет, и им предстоит работа с психологом.

Школьники похвастались видео, как они курят в классе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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