2020-02-10T14:33:26+03:00
Общество

Новосибирцев зовут посмотреть на Венсана Касселя и помочь больничным клоунам

Волонтеры, которые приходят к больным детям, устроят перфоманс в кинотеатре
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске пройдет перфоманс от больничных клоунов. Фото: Предоставлено героями публикацииВ Новосибирске пройдет перфоманс от больничных клоунов. Фото: Предоставлено героями публикации
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17 февраля в мире отмечают день спонтанного проявления доброты. К этой дате новосибирская организация больничных клоунов «Нос» подготовила свое мероприятие. В кинотеатре Победа пройдет фотовыставка Вячеслава Ковалевича о работе волонтеров.

Также в этот день гостей приглашают на просмотр фильма «Особенные», в главной роли которого — Венсан Кассель. Фильм Эрика Толедано и Оливье Накаша рассказывает о том, как главные герои посвящают свою жизнь работе с подростками с аутизмом.

Деньги, собранные с этого просмотра, пойдут на развитие организации больничных клоунов. В этот же вечер в кинотеатре можно будет познакомиться поближе с новосибирскими волонтерами, которые в образах клоунов приходят в палаты к больным детям. Ребята с 2012 года посещают на выходных разные больницы города, в том числе самые тяжелые отделения.

Место встречи — ул. Ленина, 7. Время начала мероприятия — 19 часов.

ВАЖНО

Больничные клоуны "Нос" объявляют набор в очередную школу клоунады. Новичков научат, как вести мастер-классы или читать сказки в больничных палатах для детей. Главное требование к кандидатам - 18 лет, творческое мышление и желание помогать другим. Больше информации о наборе здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новосибирцев зовут посмотреть на Венсана Касселя и помочь больничным клоунам
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