В жесткой аварии под Новосибирском девушку чуть не убили подушки безопасности

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:32:32+03:00

На трассе в сторону поселка Марусина лоб в лоб столкнулись две легковые машины. Фото: Спасатели МАСС

В ДТП пострадали три человека

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Днем 10 февраля под Новосибирском произошла авария: на трассе в сторону поселка Марусина лоб в лоб столкнулись две легковые машины. В ДТП пострадали три человека.

— В результате столкновения автомобилей Лада Гранта и Toyota Prius три человека получили ушибы. Пассажирка «Лады», сидевшая на переднем сиденье получила травмы из-за подушек безопасности. Женщину осмотрели врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.

На месте произошедшей аварии также работали сотрудники ДПС и пожарные расчеты.

В ДТП пострадали три человека. Фото: Спасатели МАСС

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Многие сибиряки отметили, что в полученных травмах женщина могла быть виновата сама, если она была не пристегнута ремнем безопасности:

— Видимо не пристегнутая была, вот и травмировали ее подушки.

— Жесть, у «Лады» вся крыша в гармошку после этой аварии.

— Подушки безопасности, которые травмируют людей — это странно, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU