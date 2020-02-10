В жесткой аварии под Новосибирском девушку чуть не убили подушки безопасности
Днем 10 февраля под Новосибирском произошла авария: на трассе в сторону поселка Марусина лоб в лоб столкнулись две легковые машины. В ДТП пострадали три человека.
— В результате столкновения автомобилей Лада Гранта и Toyota Prius три человека получили ушибы. Пассажирка «Лады», сидевшая на переднем сиденье получила травмы из-за подушек безопасности. Женщину осмотрели врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.
На месте произошедшей аварии также работали сотрудники ДПС и пожарные расчеты.
В ДТП пострадали три человека. Фото: Спасатели МАСС
Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Многие сибиряки отметили, что в полученных травмах женщина могла быть виновата сама, если она была не пристегнута ремнем безопасности:
— Видимо не пристегнутая была, вот и травмировали ее подушки.
— Жесть, у «Лады» вся крыша в гармошку после этой аварии.
— Подушки безопасности, которые травмируют людей — это странно, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU