Тренер по борьбе прострелил щеку новосибирцу, заступившемуся за девушку

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:04:43+03:00

Очевидцы рассказали, что потерпевших было больше. Фото: предоставлено потерпевшими, и с сайта stadion-zarya.ru

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Бывший тренер ДЮСШ провел год в СИЗО за дебош со стрельбой в чайхане. Молодого человека обвиняли в попытке убийства гостя заведения: спортсмен стрелял ему в лицо, но мужчина успел вовремя прикрыться.

Сам скандал произошел в ночь на 15 декабря 2018 года в чайхане на улице Ватутина. Молодой тренер по вольной борьбе Роман выпивал с друзьями в заведении, а затем пошел на конфликт с незнакомой компанией мужчин. Как рассказала КП-Новосибирск одна из очевидцев Екатерина Кузнецова (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы), к стоявшему рядом с ней мужчине подбежал тренер и перекинул его через себя лицом в пол. Затем зачинщик драки переключил агрессию на нее.

За девушку начали заступаться мужчины из ее компании, а за дебошира - его компания. В итоге началась драка стенка на стенку, которая перешла в перестрелку. Досталось и охранникам, которые пытались разнять драку. Все закончилось, когда одна из девушек закричала: «Вы человека убили!» и нападавшие начали разбегаться.

Остался только детский тренер Роман, который стрелял одному из оппонентов в лицо из травматического пистолета «Оса». Мужчина успел прикрыть лицо рукой — пуля сломала мизинец, а затем разорвала щеку. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство, с применением оружия из хулиганских побуждений — но в итоге суд переквалифицировал дело на умышленное причинение легкого вреда здоровью.

— Обвиняемый частично признал вину и выплатил компенсацию в сто тысяч рублей, потерпевший не настаивал на строгом наказании. Ранее мужчина работал тренером в ДЮСШ «Обь», был не судим, имел положительных характеристики. После приговора мужчина был освобожден из зала суда, — прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.

Суд назначил бывшему тренеру 1 год и 10 месяцев ограничения свободы — с обязательством регистрироваться по месту жительства. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU