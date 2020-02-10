2020-02-10T14:03:37+03:00
Происшествия

В Новосибирске из-за аварии с фурой собрался «паровозик» из пяти трамваев

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Кировском районе собрался «паровозик» более чем из пяти трамваев. Фото: "Нетипичный Новосибирск"В Кировском районе собрался «паровозик» более чем из пяти трамваев. Фото: "Нетипичный Новосибирск"
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Из-за аварии с фурой на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе собрался «паровозик» более чем из пяти трамваев. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях.

— Больше пяти трамваев встали на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за аварии с фурой, — пишет очевидец событий в паблике «Нетипичный Новосибирск». — Судя по всему, жители левого берега сегодня остались без трамваев.

В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту КП-Новосибирск информацию о ДТП подтвердили. По словам сотрудников ГИБДД, авария была небольшая, в ДТП никто не пострадал.

многие сибиряки отмечают, что такая проблема встречается у нас в городе довольно часто. Фото: "Нетипичный Новосибирск"

многие сибиряки отмечают, что такая проблема встречается у нас в городе довольно часто. Фото: "Нетипичный Новосибирск"

В комментариях под постом многие сибиряки отмечают, что такая проблема встречается у нас в городе довольно часто. Некоторые люди даже предложили сделать отдельную трамвайную линию вне дороги, чтобы избежать подобных инцидентов:

— Давно бы уже протянули отдельную трамвайную линию вне дороги.

— В некоторых городах трамвайные пути идут не посередине, а как бы на обочине. Это намного удобнее.

— Должны там быть ограждения, чтобы машины с трамваями не пересекались, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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