2020-02-10T12:55:00+03:00
Общество

Энергетики встретились на ледовой арене в преддверии Дня защитника Отечества

7 февраля в ледовом комплексе «Айсберг» состоялся товарищеский матч между хоккейными командами ведущих энергетических компаний региона - акционерного общества «Региональные электрические сети» и Сибирской генерирующей компании
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Команды регулярно встречаются на ледовой арене и являются давними соперниками. На этот раз встреча состоялась по инициативе команды АО «РЭС», неизменно поддерживаемой первичной профсоюзной организацией предприятия, и была приурочена к предстоящему Дню защитника Отечества. Ведь энергетики вносят значительный вклад в дело защиты Отечества, ежедневно обеспечивая энергобезопасность региона.

Поддержать команду электросетевой организации прибыла целая армия болельщиков из трех филиалов и аппарата управления. Они очень эмоционально болели за хоккеистов компании, скандировали: «АО «РЭС»!» и «Шайбу! Шайбу!». А команда, вдохновленная дружной поддержкой, радовала болельщиков острыми атаками на ворота соперников и яркими бросками.

По правилам любительского хоккея матч состоял из трех периодов по 15 минут. В первом периоде шайбу забросила команда АО «РЭС», во втором - удача улыбнулась хоккеистам ООО «СГК», и счет сравнялся - 1:1. Третий период прошел в напряженном противостоянии, но благодаря таланту и упорству голкиперов, стеной стоявших на пути многочисленных шайб, посылаемых в створ ворот, счет остался неизменным.

Итог игры - боевая ничья, победила энергетическая дружба! Все участники матча насладились интересной и зрелищной игрой, спортсмены в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, а болельщики получили заряд бодрости и положительные эмоции.

В целом участие в спортивных соревнованиях различного уровня давно уже стало традиционным для большого и дружного коллектива АО «РЭС». В Обществе считают, что популяризация физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни среди работников предприятия способствует укреплению трудовой дисциплины, корпоративного духа и повышению производственных показателей.

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