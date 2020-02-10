Росстандарт проводит социальную акцию по проверке точности тонометров

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:42:24+03:00

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11 февраля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции - донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления. В день акции приборы будут бесплатно проверены специалистами испытательных центров Росстандарта во всех федеральных округах.

- В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, и участие в ней приняли более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего и пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать», и не знают, как действовать в такой ситуации, - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В день акции метрологи Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, самой частой причиной неверных показаний тонометров в прошлом году стала негерметичность манжеты. Также около 10% проверенных тонометров были признаны метрологами системы Росстандарта непригодными, а ведь на показания своих приборов ориентировались сотни человек.

Акция стартовала два года назад в качестве пилота в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и уже во второй раз проходит по всей стране. Благодаря акции люди должны узнать о роли единства и точности измерений для нашей жизни.

В Новосибирске акция будет проходить по адресу: ул. Планетная, 45 (со стороны ул. Гоголя), с 9.00 до 16.00.

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