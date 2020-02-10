2020-02-10T12:31:09+03:00
Общество

«Скоро нельзя будет проехать!»: новосибирцы жалуются на горы мусора по дороге к Горбольнице

По словам людей, эта проблема беспокоит их с конца декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на горы мусора, которые загораживают дорогу к их домам. Фото: ТатьянаНовосибирцы жалуются на горы мусора, которые загораживают дорогу к их домам. Фото: Татьяна
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Новосибирцы жалуются на горы мусора, которые загораживают дорогу к их домам. По словам людей, эта проблема особенно сильно беспокоит их с последней недели декабря.

— Мы живем в общежитии, которое располагается на территории Горбольницы № 2. Вот эти мусорные баки как раз относятся к той территории, к которой мы принадлежим. Такие завалы там начались еще с конца декабря. Думаю, дело в том, что этими баками начали активно пользоваться не только сами жители, но еще и магазин, который расположен рядом, — рассказала КП-Новосибирск читательница Татьяна. — Сейчас дошло уже до того, что гора мусора с каждым днем все больше выходит на проезжую часть. Дорога и без того узкая, а если она еще будет вся в мусоре, то там вообще никто не проедет.

По словам Татьяны, ее соседи уже обратились в управляющую компанию за помощью. Фото: Татьяна

По словам Татьяны, ее соседи уже обратились в управляющую компанию за помощью. Фото: Татьяна

По словам Татьяны, ее соседи уже обратились в управляющую компанию, которая следит за их домом, чтобы разобраться с этой проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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