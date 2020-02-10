«Подманил ее сметанкой»: пугливая лисичка позировала фотографу
Житель Сузуна по имени Сергей возвращался с работы домой, как вдруг, на одной из проселочных дорог увидел лису. Он остановился и попытался ее сфотографировать, но рыжая плутовка была не так проста: в кадр никак не попадала. Тогда мужчина решил схитрить: он подманил ее мясом и сметаной. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.
Свои снимки Сергей опубликовал в аккаунте в Инстаграме.
— Она рядом с дорогой бегала, что-то мышковала там себе. У меня с собой был фотоаппарат. Час уговаривал ее: мясом и сметанкой, — рассказывает фотограф-любитель. — Она пугливая, но потом все-таки позволила себя поснимать.
Пользователей соцсети восхитила лисичка на снимках.
Только после предложения поужинать рыжая согласилась позировать. Фото: suzun54reg
— Какая красавица, просто чудо природы. Хороша плутовка!
— Любопытные глазки в ожидании чего-нибудь съестного. Она и под снегом, видимо, искала, чем перекусить.
ИСТОЧНИК KP.RU