«Подманил ее сметанкой»: пугливая лисичка позировала фотографу

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:08:17+03:00

Сибиряку понадобилось время и еда, чтобы поймать плутовку в объектив

Изменить размер текста: A A

Житель Сузуна по имени Сергей возвращался с работы домой, как вдруг, на одной из проселочных дорог увидел лису. Он остановился и попытался ее сфотографировать, но рыжая плутовка была не так проста: в кадр никак не попадала. Тогда мужчина решил схитрить: он подманил ее мясом и сметаной. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

Свои снимки Сергей опубликовал в аккаунте в Инстаграме.

— Она рядом с дорогой бегала, что-то мышковала там себе. У меня с собой был фотоаппарат. Час уговаривал ее: мясом и сметанкой, — рассказывает фотограф-любитель. — Она пугливая, но потом все-таки позволила себя поснимать.

Пользователей соцсети восхитила лисичка на снимках.

Только после предложения поужинать рыжая согласилась позировать. Фото: suzun54reg

— Какая красавица, просто чудо природы. Хороша плутовка!

— Любопытные глазки в ожидании чего-нибудь съестного. Она и под снегом, видимо, искала, чем перекусить.

ИСТОЧНИК KP.RU