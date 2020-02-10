В Новосибирске гвардейцы спасли бабушку из горящей квартиры

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:03:58+03:00

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

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В том, что двенадцатиэтажный дом на ул. Челюскинцев не сгорел, а проживающие в нем люди остались живы – прямая заслуга сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

7 февраля в 23.20 начальник службы охраны Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Алексей В. находился у себя дома, когда почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную площадку, обнаружил, что дым идёт из-под двери, ведущей в соседнюю квартиру, где проживает одинокая пожилая женщина.

Не сумев достучаться до соседки, гвардеец позвонил своим коллегам в дежурную часть ГВАРДИИ, сообщил, что в квартире возможно возгорание и попросил помощи.

Оперативный дежурный направил на место происшествия группу быстрого реагирования, передал сигнал тревоги в полицию и пожарную охрану.

Бойцы ГБР ГВАРДИИ прибыли первыми. Узнав от коллеги, что внутри возможно находится пожилая женщина и ей грозит смертельная опасность, гвардейцы начали ломать дверь. Подъехавшие к месту ЧП сотрудники полиции и пожарные помогли им в этом. Проникнув в квартиру, они обнаружили на кухне, на включённой плите тлеющую тряпку, а в комнате на диване женщину, надышавшуюся угарным газом.

Работники скорой помощи осмотрели хозяйку и убедились в том, что она жива. Сказать, что она здорова, к сожалению, было нельзя. Судя по всему, женщина умышленно создала ситуацию, представляющую опасность для неё самой и всех жильцов дома. Медики порекомендовали соседям вызвать для неё психиатрическую помощь.

Старшая по подъезду и другие жильцы сердечно поблагодарили сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU