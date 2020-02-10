2020-02-10T11:13:27+03:00
Общество

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» стартует «Сезон праздников»

Для тех, кто уже истосковался по праздникам и приятным сюрпризам, ТРЦ «Галерея Новосибирск» открывает «Сезон подарков»
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Открывает «Сезон подарков» День святого Валентина - праздник всех влюбленных. В этот день в «Галерее Новосибирск» за романтический музыкальный настрой всех посетителей будет отвечать кавер-группа «Сибирский диксиленд».

Всех желающих создать памятное фото со своей второй половинкой на 4-м этаже ТРЦ ждет фотозона. Все любители пофотографироваться смогут не только сделать классный кадр, но и принять участие в розыгрыше, выставив свое фото с хештегом #ГалереяНовосибирск. Наберите больше всех лайков и уже 8 марта получите свой персональный подарок!

Как известно, получать подарки приятнее в красивой упаковке. Тем, кто не имеет возможности упаковать подарок дома, наши заботливые сотрудники помогут совершенно бесплатно. Достаточно только предъявить чек на сумму 2000 рублей. Стойка по упаковке подарков работает с 12 февраля по 8 марта (подробное расписание можете посмотреть на сайте «Галереи Новосибирск») и находится на 1-м этаже.

Забыли упомянуть самое главное! С 1 февраля стартовал розыгрыш подарков. Все, что нужно сделать, - совершить покупку на сумму от 2000 рублей, зарегистрировать чек на сайте или на стойке информации на 1-м этаже, получить купон участника и прийти на розыгрыш 8 марта 2020 года!

Подарков много не бывает. Приходите и убедитесь в этом сами!

ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Новосибирск, ул. Гоголя, 13

galereya-novosibirsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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