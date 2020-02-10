2020-02-10T10:52:45+03:00
Общество

«Закопал в снегу и сбежал»: подросток жестоко убил соперника из-за девушки

Он несколько раз ударил его ножом в шею
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подросток убил соперника из-за девушки. Фото: пресс-служба СК по НСОПодросток убил соперника из-за девушки. Фото: пресс-служба СК по НСО
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В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Он убил 19-летнего парня. У них произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

— Следствием установлено, что 11 января 2020 года в вечернее время двое молодых людей 17 и 19 лет договорились о встрече в частном секторе Дзержинского района города Новосибирска. В ходе разговора и выяснения отношений, между ними произошел конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек достал принесенный с собой нож и нанес не менее трех ударов в шею 19-летнему потерпевшему, — сообщили в ведомстве.

Молодой человек скончался на месте, его тело злоумышленник закопал в снегу и убежал.

Подросток ударил парня не менее трех раз в шею. Фото: пресс-служба СК по НСО

Подросток ударил парня не менее трех раз в шею. Фото: пресс-служба СК по НСО

Мертвого парня обнаружили прохожие только спустя месяц.

В настоящее время 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Убийство». Суда он будет ждать под стражей.

КП-Новосибирск стало известно от источника в силовых структурах, что парни поссорились из-за девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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