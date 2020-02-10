Оперативник ОБЭПа заработал 1,4 миллиона, продавая новосибирским игорным клубам даты операций

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:40:55+03:00

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В Новосибирске заканчивается процесс по делу Михаила Латыша – экс-оперативника ОБЭПа. Судья начала зачитывать приговор утром 10 февраля: «оборотня в погонах» обвиняют в том, что он продавал данные о датах операций. Покупателем был организатор нелегального игорного бизнеса.

- Обвиняемый познакомился с организатором нелегальной деятельности в процессе одной из проверок. Предложил свое покровительство, информацию о датах предстоящих проверок, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. – Сотрудник ОБЭПа таким образом договорился с организатором, что ежемесячно за информирование по каждому объекту будет получать по 100 тысяч рублей и, таким образом, ему был передан 1 миллион 435 тысяч рублей, а также iPhone 5S.

Сам Михаил Латыш признал вину лишь частично. Назвал меньшую сумму и не согласился с тем, что его действия являются получением взятки. Обвиняемый настаивает на том, что это – мошенничество, то есть менее тяжкое преступление.

Свое мнение выскажет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU