2020-02-10T10:32:00+03:00
Происшествия

«Сколько это будет продолжаться?»: на трассе в Пашино снова лоб в лоб столкнулись машины

В каком состоянии пострадавшие, неизвестно
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: «Инцидент Новосибирск»Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В понедельник утром, 10 февраля, по дороге в Пашино снова произошло страшное ДТП. Столкнулись две «Toyota». Они врезались лоб в лоб. Последствия аварии сняла камера регистратора водителя, который проезжал мимо.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что у них нет информации по этому ДТП. Скорее всего, обошлось без погибших.

Автор видео возмущен тем, что на Пашинском шоссе снова произошла авария. Ведь за последние четыре дня это уже третье ДТП на этом участке дороге. Автомобилисты уже боятся ездить в том месте.

Напомним, 7 февраля так же лоб в лоб столкнулись «Subaru Forester» с «КамАЗом». Очевидцы, ехавшие за иномаркой, утверждают, что машину внезапно выкинуло на встречку. Они предполагают, что всему виной колея.

А 8 февраля произошло ДТП с маршруткой, в результате которого погибла женщина, а четверо пострадали. А в конце января там же разбилась девушка, по ее словам, ее также выбросило из колеи, и она врезалась в маршрутку. Врачи сказали, что она чудом осталась жива.

В Новосибирске на Пашинском шоссе снова произошло страшное ДТП.

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Автомобилисты утверждают, что виной всему колея, и это уже не первое жуткое ДТП на этом участке дороги. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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