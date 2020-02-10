2020-02-10T11:20:26+03:00
Общество

Пьяная мать пыталась отрезать пальцы сыну

Мужчина находится в больнице
Надежда РЫЖКИНА
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Мать напала с ножом на сына, он в больнице.Мать напала с ножом на сына, он в больнице.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В селе Баган Баганского района произошла жестокая ссора между 52-летней матерью и ее 28-летним сыном. Они вместе распивали спиртное, после чего произошел конфликт. Свою правоту женщина решила доказать ножом.

— Мужчина с колото-резанными ранениями брюшной полости и пальцев кисти руки. Сообщение о криминальных травмах было передано в полицию. Мать задержана. Женщина ранее не судимая, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе выяснения обстоятельств задержанная дала признательные показания и пояснила, что нанесла ранения своему сыну в ходе ссоры, возникшей во время распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщину до суда отпустили домой под подписку о невыезде. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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