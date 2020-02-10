2020-02-10T10:30:14+03:00
Общество

«Поймаем — огребешь»: маму с малышом подозревают в том, что она раскидывает мешки с мусором по подъезду

В доме назревает скандал
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Выследить виновных никак не получается — в подъезде не установлены камеры. Фото: Лада ПоляковаВыследить виновных никак не получается — в подъезде не установлены камеры. Фото: Лада Полякова
Изменить размер текста:

В доме № 99/1 по улице Петухова набирает обороты скандал: в подъезде то и дело находят мусорные пакеты, но не могут понять, кто нарушитель порядка. Камер в подъездах нет. Но у соседей есть версия, что мусор разбрасывает семья с маленьким ребенком — уборщица находила в мешках использованные подгузники.

Терпение у жителей на исходе. Одна из них, Лада Полякова, даже предложила всем объединиться против недобросовестных соседей.

— Дорогие соседи! Давайте вместе поймаем эту и накажем по заслугам. Сил нет уже это терпеть. Если увижу, мало не покажется. Ну, неужели приятно такому человеку жить в свинюшнике? Мусоропровод находится в 150 метрах от дома! Почти каждый день находим пакет с мусором. Уборщица не обязана это выносить. Если определю квартиру, не поленюсь и вывалю им под дверь, — пригрозила Лада.

Этот пост появился в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи». К нему приложены и фото — на мешках с мусором разъяренные соседи оставляют послания: «Поймаем — огребешь».

Соседи попытались решить вопрос угрозами. Фото: Лада Полякова

Соседи попытались решить вопрос угрозами. Фото: Лада Полякова

Сама Лада в комментариях писала, что не прочь привлечь мужа — «навалять» хулиганам. Но корреспонденту КП-Новосибирск женщина объяснила, что хочет разобраться с хулиганами лично и все же без кулаков:

— Можно начать с нравоучительной лекции. Можно найти контакты хозяина квартиры, связаться с ним. Один раз высыпать этот мусор на голову, в конце концов. Естественно, бить никто не собирается, — уверила она.

Юрист Инесса Рябинина посоветовала решить проблему так:

— Можно связаться с руководством управляющей компании либо же объединиться и решать этот вопрос всем подъездом. Если выяснят, кто разбрасывает мусор, то могут написать требование прекратить нарушать санитарные нормы. Можно также составить административный протокол и пригласить на административную комиссию, привлечь к ответственности. Тогда виновным придется выплачивать штраф, — рассказала юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» стартует «Сезон праздников»
«Закопал в снегу и сбежал»: подросток жестоко убил соперника из-за девушки
Оперативник ОБЭПа заработал 1,4 миллиона, продавая новосибирским игорным клубам даты операций
«Сколько это будет продолжаться?»: на трассе в Пашино снова лоб в лоб столкнулись машины
«Поймаем — огребешь»: маму с малышом подозревают в том, что она раскидывает мешки с мусором по подъезду
Пьяная мать пыталась отрезать пальцы сыну
«Пришло время двигаться дальше»: экс-заместитель губернатора Новосибирской области займется дорогами в Сочи
«Как людям пройти?»: в Новосибирске тротуар закидали ледяными булыжниками
«Тряс своими причиндалами!»: мужчина без трусов ломился в чужую квартиру
«Побывал в аду»: пациента с переломом таза заставили сидеть четыре часа
«Не можем выйти в магазин»: жителей частного сектора держит в страхе стая бездомных псов
Поиски бабушки без верхних зубов и с потерей памяти завершены
«Проверяют багаж вручную»: аэропорт «Толмачево» обесточен
Врачи рассказали, что происходит в новосибирских травмпунктах из-за гололеда
В Новосибирске автоледи на кроссовере сбила бабушку с мальчиком
На работу — пешком: дороги в Новосибирске превратились в каток
Под Новосибирском произошли сразу две страшные аварии
Нашкодившего щенка, разбившего телевизор, забрали новые хозяева
«Как еще никого не придавило»: под Новосибирском у супермаркета обрушилась вывеска
В Новосибирске подросток на легковушке сбил 13-летнюю девочку
«Я так на квартиру заработал»: новосибирец делает состояние на букетах