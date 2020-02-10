«Поймаем — огребешь»: маму с малышом подозревают в том, что она раскидывает мешки с мусором по подъезду

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В доме № 99/1 по улице Петухова набирает обороты скандал: в подъезде то и дело находят мусорные пакеты, но не могут понять, кто нарушитель порядка. Камер в подъездах нет. Но у соседей есть версия, что мусор разбрасывает семья с маленьким ребенком — уборщица находила в мешках использованные подгузники.

Терпение у жителей на исходе. Одна из них, Лада Полякова, даже предложила всем объединиться против недобросовестных соседей.

— Дорогие соседи! Давайте вместе поймаем эту и накажем по заслугам. Сил нет уже это терпеть. Если увижу, мало не покажется. Ну, неужели приятно такому человеку жить в свинюшнике? Мусоропровод находится в 150 метрах от дома! Почти каждый день находим пакет с мусором. Уборщица не обязана это выносить. Если определю квартиру, не поленюсь и вывалю им под дверь, — пригрозила Лада.

Этот пост появился в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи». К нему приложены и фото — на мешках с мусором разъяренные соседи оставляют послания: «Поймаем — огребешь».

Соседи попытались решить вопрос угрозами. Фото: Лада Полякова

Сама Лада в комментариях писала, что не прочь привлечь мужа — «навалять» хулиганам. Но корреспонденту КП-Новосибирск женщина объяснила, что хочет разобраться с хулиганами лично и все же без кулаков:

— Можно начать с нравоучительной лекции. Можно найти контакты хозяина квартиры, связаться с ним. Один раз высыпать этот мусор на голову, в конце концов. Естественно, бить никто не собирается, — уверила она.

Юрист Инесса Рябинина посоветовала решить проблему так:

— Можно связаться с руководством управляющей компании либо же объединиться и решать этот вопрос всем подъездом. Если выяснят, кто разбрасывает мусор, то могут написать требование прекратить нарушать санитарные нормы. Можно также составить административный протокол и пригласить на административную комиссию, привлечь к ответственности. Тогда виновным придется выплачивать штраф, — рассказала юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU