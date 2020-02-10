«Пришло время двигаться дальше»: экс-заместитель губернатора Новосибирской области займется дорогами в Сочи

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, отвечавший за министерство цифрового развития, ушел в отставку. Он курировал такие крупные проекты, как «Академгородок 2.0» и международный форум «Технопром».

О своем уходе и новом назначении он рассказал на своей странице в «Фейсбук».

— Друзья, в жизни всегда наступает момент, когда приходится двигаться дальше. Я покинул пост заместителя губернатора Новосибирской области и перешел на новую работу. Хочу сказать, что Сибирь и Новосибирск навсегда остаются в моем сердце. Было сделано многое. Жаль что не все задуманное. Но все задуманное наверное до конца исполнить и невозможно. Хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто помогал реализовывать планы, соратников, коллег и товарищей. Уверен, что мы еще не раз поработаем вместе над самыми разными проектами, — поделился Андрей Жуков. — Ну, а сегодня я уже в Сочи, где возглавил ФКУ «Упрдор «Черноморье», входящее в состав «Росавтодора». Продолжаем работать на благо России.

Напомним, Андрей Жуков стал заместителем губернатора в мае 2018 года. До этого он два года возглавлял исполнительный комитет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

ИСТОЧНИК KP.RU