2020-02-10T08:47:40+03:00
Общество

«Пришло время двигаться дальше»: экс-заместитель губернатора Новосибирской области займется дорогами в Сочи

Андрей Жуков рассказал о своем новом назначении после отставки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Андрей Жуков займется дорогами в Сочи. Фото: «Фейсбук»Андрей Жуков займется дорогами в Сочи. Фото: «Фейсбук»
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Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, отвечавший за министерство цифрового развития, ушел в отставку. Он курировал такие крупные проекты, как «Академгородок 2.0» и международный форум «Технопром».

О своем уходе и новом назначении он рассказал на своей странице в «Фейсбук».

— Друзья, в жизни всегда наступает момент, когда приходится двигаться дальше. Я покинул пост заместителя губернатора Новосибирской области и перешел на новую работу. Хочу сказать, что Сибирь и Новосибирск навсегда остаются в моем сердце. Было сделано многое. Жаль что не все задуманное. Но все задуманное наверное до конца исполнить и невозможно. Хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто помогал реализовывать планы, соратников, коллег и товарищей. Уверен, что мы еще не раз поработаем вместе над самыми разными проектами, — поделился Андрей Жуков. — Ну, а сегодня я уже в Сочи, где возглавил ФКУ «Упрдор «Черноморье», входящее в состав «Росавтодора». Продолжаем работать на благо России.

Напомним, Андрей Жуков стал заместителем губернатора в мае 2018 года. До этого он два года возглавлял исполнительный комитет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Пришло время двигаться дальше»: экс-заместитель губернатора Новосибирской области займется дорогами в Сочи
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