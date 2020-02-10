2020-02-10T08:53:30+03:00
Общество

«Тряс своими причиндалами!»: мужчина без трусов ломился в чужую квартиру

Соседи пожаловались на нудиста в полицию
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Мужчина без трусов буянил в подъезде дома.Мужчина без трусов буянил в подъезде дома.
Изменить размер текста:

В Новосибирске в подъезде доме №72 по улице Пархоменко мужчина без нижнего белья ломился в чужую квартиру. Напуганные жители вызвали полицейских. Теперь они переживают, что соседа, который предпочитает ходить голышом, могут увидеть дети. Об этом они рассказали в группе «Инцидент Новосибирск». Кстати, фото соседа в дубленке и без трусов также приложили.

— У нас дети, неизвестно, что может быть в голове у человека, который ходит и ломится в двери, тряся своими причиндалами. Это был выходной, и мы с мужем находились дома, а в будние дни дети дома одни, и одни ходят в школу, очень переживаю за их безопасность, — написала обеспокоенная женщина.

Теперь жители переживают, что соседа без комплексов увидят дети.

Теперь жители переживают, что соседа без комплексов увидят дети.

Соседи рассказывают, что мужчина был пьян. Они написали заявление участковому, чтобы полицейские приняли меру.

В полиции уточняют подробности инцидента. В течение десяти дней участковый проведет проверку, после чего будет принято решение, как за свой поступок ответит откровенный сосед, рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пришло время двигаться дальше»: экс-заместитель губернатора Новосибирской области займется дорогами в Сочи
«Как людям пройти?»: в Новосибирске тротуар закидали ледяными булыжниками
«Тряс своими причиндалами!»: мужчина без трусов ломился в чужую квартиру
«Побывал в аду»: пациента с переломом таза заставили сидеть четыре часа
«Не можем выйти в магазин»: жителей частного сектора держит в страхе стая бездомных псов
Поиски бабушки без верхних зубов и с потерей памяти завершены
«Проверяют багаж вручную»: аэропорт «Толмачево» обесточен
Врачи рассказали, что происходит в новосибирских травмпунктах из-за гололеда
В Новосибирске автоледи на кроссовере сбила бабушку с мальчиком
На работу — пешком: дороги в Новосибирске превратились в каток
Под Новосибирском произошли сразу две страшные аварии
Нашкодившего щенка, разбившего телевизор, забрали новые хозяева
«Как еще никого не придавило»: под Новосибирском у супермаркета обрушилась вывеска
В Новосибирске подросток на легковушке сбил 13-летнюю девочку
«Я так на квартиру заработал»: новосибирец делает состояние на букетах