«Тряс своими причиндалами!»: мужчина без трусов ломился в чужую квартиру

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:53:30+03:00

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В Новосибирске в подъезде доме №72 по улице Пархоменко мужчина без нижнего белья ломился в чужую квартиру. Напуганные жители вызвали полицейских. Теперь они переживают, что соседа, который предпочитает ходить голышом, могут увидеть дети. Об этом они рассказали в группе «Инцидент Новосибирск». Кстати, фото соседа в дубленке и без трусов также приложили.

— У нас дети, неизвестно, что может быть в голове у человека, который ходит и ломится в двери, тряся своими причиндалами. Это был выходной, и мы с мужем находились дома, а в будние дни дети дома одни, и одни ходят в школу, очень переживаю за их безопасность, — написала обеспокоенная женщина.

Теперь жители переживают, что соседа без комплексов увидят дети.

Соседи рассказывают, что мужчина был пьян. Они написали заявление участковому, чтобы полицейские приняли меру.

В полиции уточняют подробности инцидента. В течение десяти дней участковый проведет проверку, после чего будет принято решение, как за свой поступок ответит откровенный сосед, рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU