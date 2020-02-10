«Как людям пройти?»: в Новосибирске тротуар закидали ледяными булыжниками

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:27:16+03:00

Сугроб накидали прямо перед выходом к переходу. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Теперь сибиряки с трудом попадают на остановку

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В Новосибирске у дома №69 по улице Петухова тротуар закидали снежными булыжниками. Пешеходы не могут пройти на остановку. Теперь перед людьми высится огромная гора, которую никак не обойти.

Фото с сугробом опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск».

— Скажите, как я должна вскарабкаться на него, а потом пройти на остановку «Бульвар»? — негодует женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой узнать, когда планируется убрать сугроб.

Подписчики группы тем временем дали совет, как взобраться на сугроб: например, «с разбега». А еще поиронизировали над погодой и уборкой снега в городе:

— Выход на улицу как маленькое приключение, зарядка для мышц и тренировка контроля равновесия, ибо очень скользко.

—Такие переходы по всей Затулинке. Они гребли всю ночь, а проходы завалили. Но есть и плюсы, дороги мало-помалу почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU