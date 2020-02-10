2020-02-10T07:58:52+03:00
Общество

«Побывал в аду»: пациента с переломом таза заставили сидеть четыре часа

На медучреждение сибиряк пожаловался в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пациент с переломом таза четыре часа сидел и ждал свой диагноз.Пациент с переломом таза четыре часа сидел и ждал свой диагноз.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель города Бердска утверждает, что его с переломом таза продержали четыре часа в приемном покое, а потом заставляли подписать отказ от госпитализации, якобы в больнице нет мест. Об этом, пациент рассказал в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме.

— Травматологи не могут поставить элементарный диагноз, это самое страшное. Человек с переломом таза сидит 4 часа, когда ему сидеть, вообще, нельзя. Говорят, что мест в больнице нет, и тут же заставляют подписать отказ от госпитализации. Лучше сразу ехать в соседний Академгородок платно, чем попасть сюда бесплатно, — пишет расстроенный пациент.

Юрист Марина Пьянкова советует в такой ситуации в первую очередь обратиться в администрацию больницы к главному врачу или его заместителю. Если там никак не отреагировали то, обратиться в Росздравнадзор. Обращение можно подать через их официальный сайт.

— Также можно обратиться в свою страховую компанию. Контактный телефон должен быть указан на медицинском полисе. Еще можно позвонить в «скорую». Обязательно спросить номер обращения: они его регистрируют в обязательном порядке. Если и «скорая» не госпитализирует, то с этим номером обращения можно идти в прокуратуру, — рассказала юрист.

КП-Новосибирск направили запрос в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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