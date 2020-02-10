Поиски бабушки без верхних зубов и с потерей памяти завершены

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:38:21+03:00

Потерявшуюся пять дней назад бабушку нашли на левом берегу прохожие. Фото: «Лиза Алерт»

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В Новосибирске полицейские и волонтеры почти пять дней искали 76-летнюю бабушку. Она без вести пропала из своего дома в Заельцовском районе еще 5 февраля. Сообщалось, что у женщины могут быть проблемы с памятью.

Как рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерку нашли далеко от дома. Прохожие заметили бабушку на улице в одном из районов города на левом берегу. Как она там оказалась, неизвестно.

— Огромное спасибо неравнодушной женщине, которая обнаружила пропавшую, и позвонила нам на «Горячую линию». На место сразу выехали наши добровольцы, вызвали родных, скорую и полицию, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Бабушку осмотрели медики, в помощи она не нуждается.

Напомним, в поисковый отряд «Лиза Алерт» обратилась дочь пропавшей. 5 февраля около 11 часов утра бабушка вышла из квартиры по улице Жуковского в соседний подъезд, узнать там про нестыковки по платежке за квартиру, и не вернулась. Телефон она оставила дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU