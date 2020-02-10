«Проверяют багаж вручную»: аэропорт «Толмачево» обесточен

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:50:59+03:00

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В понедельник, 10 февраля, пассажиры и работники аэропорта «Толмачево» столкнулись с неприятностью. В воздушной гавани отключили электричество. Сумки и чемоданы пассажиров сотрудники проверяют по старинке: вручную. Это занимает больше времени, чем обычно, а потому без очередей не обошлось.

Об этом сообщил очевидец по имени Дмитрий. Он снял процедуру осмотра багажа на видео, а ролик опубликовал в группе «Инцидент Новосибирск».

— Новосибирский аэропорт. Выключили свет, досматривают руками. Можно провозить все! — потешается подписчик.

В пресс-службе аэропорта КП-Новосибирск пояснили, что отключение плановое.

— Кратковременное двадцатиминутное отключение электроэнергии в аэровокзальном комплексе связано с плановым переходом на новое оборудование электрообеспечения. Во время перехода требования авиационной безопасности соблюдены, сбоев в обслуживании рейсов не зафиксировано. Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудникам аэропорта приходится проверять багаж без помощи техники.

ИСТОЧНИК KP.RU