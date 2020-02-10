Врачи рассказали, что происходит в новосибирских травмпунктах из-за гололеда

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:50:22+03:00

Утром понедельника пока никто не обращался в травмпункт Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Новосибирске оттепель сменили резкие заморозки. Дороги превратились в каток. Но всплеска обращений от упавших новосибирцев нет. Об этом рассказали в «скорой» и травмпунктах. Медучреждения работают в штатном режиме.

— Больше обращений от травмированных из-за гололеда людей нет. Возможно ситуация изменится ближе к обеду и вечеру, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Такая же ситуация и в городских травмпунктах.

Из-за изменчивых погодных условий новосибирцев просят быть внимательнее на дорогах. Аккуратно передвигаться по тротуарам, смотреть по сторонам, а водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, по сообщениям Западно-Гидрометцентра, температура в понедельник местами может доходить до -19 градусов, во вторник — до -20. Помимо гололеда будут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега и сильный северо-западный ветер — местами порывы до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU